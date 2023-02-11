Kuzey Kıbrıs Türk CUmhuriyeti bugün bir kez daha acıya ev sahipliği yapacak.

Asrın depreminde hayatını kaybeden çocuklarımız, öğretmen ve velilerimiz bugün son yolculuklarına uğurlanacak.

Hasan Bilgen, Mehmet Arif Altak, Aykan Ekiz, Nehir Çevik ve Özgür İçme için öğle namazına müteakip Lala Mustafa Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Nazife Dağlı, Mülkiye Dağlı ve Abide Dağlı öğle namazında Yeniboğaziçi Cami'nde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

İbrahim Yakula için de öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze namazıyla Vadili'de toprağa verilecek.



Selin Karakaya, Serin İpekçioğlu, Pamir Konuklu, Atakan Celal Konuklu ve Hayal Gençalioğlu için ikindi namazında Lala Mustafa Paşa Cami'nde cenaze töreni gerçekleştirilecek.



Aras Aktuğralı da ikindi namazının ardından düzenlenecek cenaze namazıyla Gazimağusa Belediye Kabristanlığı'na defnedilecek.