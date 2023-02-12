Türkiye’de meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında yaşamını yitiren 12 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı daha ülkeye getirildi.

Adıyaman’dan ülkeye 02.25 sıralarında getirilen 12 vatandaşın cenazesini Ercan Havalimanı’nda aileler ile arkadaşları ve sevenleri karşıladı.

Arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 12 kişi için devlet töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililerin de yer aldığı karşılamada, gözyaşları içinde duygulu anlar yaşandı.

Cenazelerin getirildiği uçakta, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin bir kısmı ile aileler ve deprem bölgesinden kişiler de ülkeye geldi.

Şampiyonaya katılmak üzere Adıyaman'a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek takımlarından oluşan kafile, 6 Şubat Pazar sabaha karşı meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, kaldıkları İsias Otel'in çökmesi sonucu enkaz altında kalmıştı.

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalıp hayatını kaybeden 37 KKTC vatandaşına ulaşılmıştı. Bunların 13'ü Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de, 35’i ise Adıyaman'da bulunuyordu.