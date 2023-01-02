Haftalık İtfaiye raporuna göre, 26 Aralık - 1 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 2 milyon 176 bin 100 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devreler, araçlardan sızan yakıt ve yağın sıcak aksamlara temas ederek tutuşması, yatak odasındaki elektrikli sobanın şilteyi tutuşturması, mutfaktan sızan gazın alevlenmesi, halı üzerine sobanın devrilmesi, arıtma tesisinde oluşan kimyasal reaksiyon, şömineden atılan közün halıyı tutuşturması ve faal ocak üzerinde unutulan yağın aşırı ısınıp alevlenmesi sonucu” olarak belirtildi.

Hususi servis olayları ise; “trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine toprak atılarak ve yol içerisine devrilen ağaçların kesilip kaldırılarak yol güvenliğinin sağlanması, balkonda mahsur kalan şahısların kurtarılması, dam üzerinde mahsur kalan kedinin ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı, devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” olarak yer aldı.