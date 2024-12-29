KKTC’de 2024 yılında İsias davası, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki soruşturma, Meclis Başkanlık Divanı seçimleri ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlar öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan İsias Otel davasında, yıl boyunca adalet arayışı devam etti. Şampiyon Melekler dahil 72 kişinin 6 Şubat 2023’teki depremde hayatını kaybettiği otelle ilgili davada karar, 6’ncı duruşmanın ardından yılın son günlerinde açıklandı. Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan suçlu bulunup mahkum edildi. Beş sanık ise beraat etti. Karar, adalet mücadelesini veren ailelerin acısını dindirmedi; mücadelenin süreceği vurgulandı.

Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat, “Kıbrıslı Rumlara ait malların satışına aracılık ettiği” suçlamasıyla İtalya’da tutuklandı.

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki soruşturma kapsamında üniversitenin bazı yöneticileri ve çalışanları tutuklanırken, “sahte diploma” iddiasıyla kamuda üst düzey bazı yönetici, polis, asker, gazeteci, doktor ve vatandaşlar da yargı huzuruna çıkarıldı.

Et fiyatları ülkede tartışma konusu oldu. Bakanlar Kurulu’nun donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş paketlenmiş kıyma ithalatına izin vermesi nedeniyle Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 10 gün boyunca Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sıcaklık artışı yaz ayları gelmeden etkisini gösterdi. Güzelyurt ve Çamlıbel’de 49 yılın en sıcak nisanı yaşandı. Haziranda da 1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta, ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru Güzelyurt bölgesinde kırıldı.

Ekim ve kasım aylarına Meclis Başkanlık Divanı seçimleri damgasını vurdu. Meclis’te yeni yasama yılı başlar başlamaz tansiyonun yükseldiği sürecin sonunda, Ziya Öztürkler Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bebeklere tıbbi alkollü mama yedirildi; 1 bebek hayatını kaybetti, 6 bebek hastalandı. Ülkede büyük üzüntü yaratan olay, sağlık hizmetleriyle ilgili tartışma da yarattı.

2024’ün pozitif haberlerinden biri, Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan, Türkiye’yi temsilen Olimpiyat Oyunları’na katılarak yüksek atlama dalında onuncu olmasıydı.

2024 yılında 3 Aralık itibarıyla 3 bin 543 trafik kazası, 962 kadına şiddet olayı, 152 iş kazası, 602 yangın meydana gelirken, 318 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Ayrıca bin 21 kişinin ikamet izinsiz olduğu tespit edildi.

-Polisiye olaylar

Bu yıl trafikte 50 kişi yaşamını yitirdi, bin civarında kişi de yaralandı. 1 Ocak – 3 Aralık tarihleri arasındaki 3 bin 543 kazanın 2 bin 686’sı ise hasarla sonuçlandı.

1 Ocak – 8 Aralık tarihleri arasındaki 318 operasyonda toplam 67 kilogram 168 gram 107 miligram farklı türlerde uyuşturucu madde, 92 adet LSD, 3 bin 763 adet uyuşturucu içeren hap, 75 kök Hint keneviri ile 50 bin 150 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

1 Ocak - 10 Aralık tarihleri arasında toplam 962 kadına şiddet olayı kayıtlara geçerken; bunlardan 449’u fiziki, 323’ü sözlü, 13’ü cinsel, 177’si diğer şiddet olayı olarak bildirildi.

Yıl içinde yaşanan 152 iş kazasının 3’ü ölümle, 94’ü yaralanmayla, 30’u hasarla neticelendi.

1 Ocak – 5 Aralık tarihleri arasında meydana gelen yangınların 198’i arazi, 141’i motorlu araç, 124’ü bina ve 7’si orman yangını olarak kayıtlara geçti.

TAK muhabirlerinin derlemesiyle 2024’ün önemli olayları şöyle:

OCAK

-İsias davası başladı

Türkiye’de geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası, 3 Ocak’ta, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Başbakan Ünal Üstel’in müşteki olduğu davaları, başta adalet arayışında olan aileler olmak üzere KKTC’den bazı bakanlar, siyasi parti yetkilileri, milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, bürokratlar, avukatlar ve gazetecilerin aralarında olduğu kalabalık bir heyet izledi. Aileler, sanıkların, “olası kast” ve “cinayetle” yargılanmasını talep etti. Sanıklar, aileler ve tanıkların dinlendiği dört gün süren duruşmaların ardından, 6 Ocak’ta ara karar açıklandı. Bir sonraki duruşmanın 26 Nisan 2024’te yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye'de depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinde herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunan ve hayatını kaybeden 8 kişi daha görev şehidi sayıldı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile kamuda yetkili beş sendika KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, Kamu-İş, KAMUSEN, vergi oranlarının yükseltilmesi ile ilgili “Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine” ilişkin yasa gücünde kararnameyi 3 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Maliye Bakanlığı ile sendikalar arasında matrah dilimleri ve vergi oranları konusunda 12 Ocak’ta uzlaşı sağlandı.

-Ayça Alav cinayeti zanlıları tutuklandı

Lefkoşa Surlariçi’nde kendine ait iş yerinde, 22 Aralık’ta öldürülen Ayça Alav cinayetiyle ilgili aranan zanlılar Kamerun uyruklu B.G.K. (E-32) ve V.S.M.T. (E-32), 8 Ocak’ta Pile’de tespit edilerek, tutuklandı. Lefkoşa’daki ilk mahkemede, zanlıların gönüllü ifade vererek, suçlarını itiraf ettikleri açıklandı.

-Dr. Suat Günsel Camii açıldı

Dr. Suat Günsel Camii, 11 Ocak’ta Türkiye ve KKTC’den üst düzey yetkililerin ve birçok İslam ülkesinden temsilcinin katıldığı törenle ibadete açıldı. Yapımı 10 yıl süren Dr. Suat Günsel Camii, 30 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. 62 kubbe ve 6 minareye sahip olan Camii, KKTC’nin en büyük, Türkiye’dekiler de dahil edildiğinde bölgedeki altıncı büyük cami olma özelliğini taşıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Ocak’ta, yılın ilk asgari ücretini aylık brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak belirledi. 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olan asgari ücret, ikinci toplantıda oy birliğiyle belirlendi.

-TC-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı Lefkoşa’da yapıldı

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı TC-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı 19 Ocak’ta Lefkoşa Concorde Otel’de yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen TC-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı’na Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının ardından Amcaoğlu ile Bolat, “Ortak Komite Mutabakat Zaptı” ve “İşbirliği Protokolü” ile “KKTC’ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü” olmak üzere üç anlaşmaya imza attı. TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC esnafına 2024 yılı içinde toplam 150 milyon TL’lik kredi sağlayacaklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gümrük alanında iş birliği yapılmasını öngören protokol de aynı gün Maliye Bakanlığı’nda imzalandı. Maliye Bakanı Özdemir Berova ile TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın imza koyduğu protokolle, TC ve KKTC gümrük idarelerinin ticarete konu olacak ürünlerle ilgili bilgileri karşılıklı olarak otomasyon yoluyla temin etmesinin sağlanması öngörüldü.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin Türkiye’de görülen 7 sanıklı davada, Mustafa Söylemez iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Faysal Söylemez’in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verildi.

-Sahile vuran cansız bedenler bulundu

Polis, ocak ve şubat ayları içinde Dipkarpaz ve Çatalköy’de sahile vuran vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedenler bulunduğunu açıkladı.

Geçitkale Havaalanı’nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na verilmesine ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi imza töreni 23 Ocak’ta Ankara’da yapıldı. İmza törenine, Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Hızla gelişen ve büyüyen Gönyeli ile civar yerleşim bölgelerine, daha etkin ve süratli güvenlik hizmeti verebilmek adına 2 Ocak 2024’ten itibaren bölge halkına hizmet vermeye başlayan Gönyeli Polis Karakolu binasının açılış töreni 24 Ocak’ta yapıldı.

Almanya’da yapılan Wuppertaler Hochsprungmeeting 2024 yarışmasında Türkiye adına yarışan Kıbrıslı Türk Milli Atlet Buse Savaşkan yüksek atlamada 1.91 metre atlayarak, Türkiye rekorunu kırdı, yarışmada üçüncü oldu. Savaşkan, derecesiyle 22 yıldır kırılamayan kadınlar yüksek atlama salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

-Sağanak yağışlar etkili oldu

Ülke genelinde 29 Ocak’tan itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede su taşkınları meydana geldi. Bazı yollar trafik akışına kapatıldı, evleri su bastı, sera ve tarlalar zarar gördü. Evde mahsur kalan kişiler ve sel sularına kapılan araç da oldu. Bazı kurumlarda eğitime ara verildi.

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde futbolun rolünü konu alan “Gol Atan Cepheye” belgeseli TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluştu. Belgeselde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunda futbolun rolünü ele alındı.

ŞUBAT

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye ilk kez yerli nohut ihracatı yapıldı. Kıbrıs Türk çiftçisinin ürettiği yerli nohut, Şevket Hançerli Ticaret Ltd. tarafından Türkiye’ye ihraç edilmeye başladı. İlk parti nohut ihracatı 1 Şubat’ta Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Akdeniz Ece tesislerinden yola çıktı.

- KKTC’nin ilk meyve-sebze kurutma tesisi Yeşilyurt’ta açıldı

KKTC’nin ilk meyve-sebze kurutma tesisi 1 Şubat’ta Yeşilyurt’ta açıldı. Ülkenin ilk kadın kooperatifi olan Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi bünyesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı desteğiyle kurulan tesiste, elektrik enerjisini karşılamak için solar sistem kullanıldı.

Ulukışla’da yapılan operasyonda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan bir heykel bulundu. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, heykelin, Geç Arkaik -Milattan Önce 600-480 yıllarına ait tanrıça heykeli olduğunu açıkladı.

Voleybol şampiyonasına katılmak için Adıyaman’da bulundukları sırada 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve diğer deprem bölgelerinde yaşamını yitiren toplam 49 KKTC vatandaşı depremin birinci yıl dönümünde anıldı.

Lefkoşa’da 4 Şubat’ta, “yüksek ateş” şikayetiyle ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne getirilen 2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar, yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaşındaki çocuk, 4 gün yoğun bakım servisinde tedavi görmüştü.

-KSTU’da soruşturma başlatıldı

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde, Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından, “Sahte belge düzenleme, sahtekarlıkla para temini ve müstahdem tarafından hırsızlık” konularında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde üniversitenin bazı yöneticileri ve çalışanları tutuklandı. “Sahte diploma” iddiasıyla kamuda üst düzey bazı yönetici, polis, asker, gazeteci, doktor ve vatandaşlar yargı huzuruna çıkarıldı. Şubat ayında başlayan süreç devam ediyor.

-KKTC’de beyin cerrahisi alanında bir ilk

KKTC’de beyin cerrahisi alanında bir ilk yaşandı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Parkinson hastalarının istemsiz hareketlerini istemli hareketlere dönüştürecek, beyin ameliyatı yapıldığını açıkladı. 62 yaşında bir kadın hastaya yapılan ameliyat başarıyla tamamlandı. Ameliyatta, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya’ya, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tanju Uçar da eşlik etti.

-Narenciyeciler Güzelyurt’ta eylem yaptı

Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği ile Narenciye İhracatçı Birlikleri, 20 Şubat’ta Güzelyurt Terminal çemberinde eylem yaptı. Narenciyeciler, sektördeki sorunlara dikkat çekerek, hükümetten çözüm bulmasını istedi. Eylemde, yola bir kamyon narenciye boşaltıldı ve ateş yakıldı.

Toplumcu Demokrasi Partisi'nin 25 Şubat’ta yapılan 8. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa Zeki Çeler seçildi.

MART

Tadilat nedeniyle 2018 yılında Güzelyurt’a taşınan Lefke Kaza Mahkemesi, tadilatın tamamlanmasının ardından 4 Mart’ta yeniden Lefke’deki binasında hizmet vermeye başladı.

-YÖDAK Başkanı istifa etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Mart’ta, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kurulu’na başvurdu. Yüksek Adliye Kurulu, başvuruyu değerlendirerek, soruşturma açılmasına karar verdi.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi soruşturması kapsamında tutuklandı. Cumhurbaşkanı Tatar, 13 Mart’ta, YÖDAK Başkanı Avcı’yı istifaya çağırdı. Avcı, 15 Mart’ta görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Tatar, 24 Mart’ta, YÖDAK Başkanlığına Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı atadı.

YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker de, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan soruşturmanın ardından görevden alındı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uzaydan çektiği fotoğraflarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Mart’ta, İskenderun’da, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin adını taşıyan Hatay- İskenderun Şampiyon Melekler İlkokulu ve Ortaokulunun açılışını yaptı.

Kamuda çalışan ve emekliye ayrılmış kişilere sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda üç kez uygulanmasını öngören 11 yasa tasarısı, 25 Mart’ta Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, ilk kez incir tiplerinden iki, üzüm tiplerinden de bir tanesinin tescillendiğini açıkladı. Yerli kara incirlerden seçilen bir tip "Ada Karası", beyaz incir tiplerinden Andolina olarak bilinen tip "Ada Lokumu" ve yerli beyaz üzüm tiplerinden seçilen bir tip de “Ada İncisi" olarak tescil edildi. Tescilli incir ve üzüm tiplerinin fidan üretimine, 2025’te başlanacak.

Kaplumbağa yanında, göçmen kuşlar ve “hür eşekler” de dahil pek çok araştırmanın yürütüleceği Karpaz Araştırma İstasyonu, 29 Mart’ta deniz kaplumbağalarının en önemli yumurtlama alanlarından biri olan Ronnas Sahili’nde açıldı.

-NİSAN

Et fiyatları ülkede tartışma konusu oldu. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kasaplar Birliği arasında “Küçükbaş Hayvancılıkta Tavan Fiyat Belirleme Protokolü” imzalandı, hükümet, kuzu etinde narh uygulamasına gitti.

Kasaplar daha sonra “tek taraflı” yapıldığı iddiasıyla, et konusundaki fiyat emirnamesinden geri çekilme kararı aldı. Kasaplar Birliği, iç piyasada kesilen hayvanın yarısı kadarının ithal edilmesini talep etti.

Ocak ayında başlayan İsias davasının ikinci duruşması öncesinde 19 Nisan’da Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi. “Adalete Işık Tut” sloganı ve sanıkların olası kastla yargılanması talebiyle düzenlenen yürüyüş, Lefkoşa Otobüs Terminali’nden başlayarak, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde tamamlandı. Şampiyon Meleklerin aileleri etkinlik günü sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya yürüdü.

-DAÜ’nün sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulması için protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında hazırlanan protokol, 4 Nisan’da Başbakan Ünal Üstel şahitliğinde imzalandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki çalışanların 1 milyar TL tutarındaki kıdem tazminatlarının ödenmesi için hazırlanan ek bütçe ise 15 Nisan’da Cumhuriyet Meclisi’nde tartışıldı ve oy birliğiyle onaylandı.

Azerbaycan Milli Meclisi’nde, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, nesli tehlikede olan endemik bitkilerden Kıbrıs karanfili ve Medoş lalesini çoğaltmayı başardı.

Şiddetli yağış 9 Nisan’da kuzey sahil bölgelerinde etkili oldu. Geçitköy Deresi taştı, birçok ev ve iş yerini su bastı, istinat duvarları yıkıldı, bazı araçlar da suya gömüldü. En çok hasar Lapta-Alsancak bölgesinde yaşandı.

-Hala Sultan’a 2019 yılından bu yana ilk ziyaret

Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle 11 Nisan’da Hala Sultan Tekkesi’ne 10 otobüsle yaklaşık 450 kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, 2019’dan bu yana ilk kez yapıldı.

-Girne Antik Limanı’na yeni çehre

Girne’de 20 Nisan’da düzenlenen Turizm Haftası kapsamındaki şölende, Aralık 2022’de başlayan restorasyon ve renovasyon çalışmasıyla yeni bir görünüme kavuşan Girne Antik Limanı’nın açılışı da yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel, 24 Nisan’da, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından 2020 yılı sonuna kadar tazminat kararıyla neticelendirilmiş ve ihtilaf içermeyen 200’e yakın başvuru için 2-3 ay içerisinde yaklaşık 68 milyon sterlin ödeneceğini açıkladı.

-49 yılın en sıcak nisanı

Kıbrıs’ın da yer aldığı Ortadoğu ülkeleri Kuzey Afrika’dan taşınan tozun etkisinde kaldı. Tozlu havanın etkisi 15 gün boyunca sürdü. Güzelyurt ve Çamlıbel’de 49 yılın en sıcak nisanı yaşandı.

İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan’da yapıldı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 72 ölü, 8 yaralı olan ana dosya ile 2 yaralının olduğu ek dosya birleştirildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın ise tutuksuz yargılanmaya devam etmesine karar verdi. Mahkeme, İsias Otel binasıyla ilgili yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını da emretti.

Yeniden Doğuş Partisi 4’üncü Olağan Kurultayı 28 Nisan’da yapıldı. Talip Atalay ile Erhan Arıklı’nın yarıştığı kurultayda, Arıklı yeniden YDP Genel Başkanı olarak seçildi.

MAYIS

-“TC ile KKTC arasında Narenciye Alanında Mutabakat Zaptı” imzalandı

Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3 Mayıs’ta Ankara’da “TC ile KKTC Arasında Narenciye Alanında Mutabakat Zaptı” imzaladı. Başbakan Üstel, KKTC’de 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu inşasına başlanmasını da içeren mutabakat zaptıyla “KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş- Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”ni hayata geçireceklerini ifade etti.

Yeniden Doğuş Partisi Tüzük Kurultayı, 5 Mayıs’ta Lefkoşa’da Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Milletin Partisi, Yeniden Doğuş Partisi’ne katıldı.

Ülkede ilk kez bir zeytin türü “Ada Yerlisi” adıyla Türkiye’de tescil ettirildi.

KTAMS ve Kamu-İş, teknik personel eksikliği nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde yaklaşık bir ay greve gitti. Hükümetin Merkezi Cezaevi’ne dört teknik personel istihdam etmesiyle grev kaldırıldı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Larnaka’ya bağlı Truilli köyündeki kazısında bulunan ve kimlik tespiti tamamlanan 1963 kayıplarından şehit Fuat Niyazi’nin naaşı 12 Mayıs’ta askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe defnedildi.

-Kayıp Otobüs Anıtı açıldı

Larnaka’da 1964 yılında öldürülen 11 şehit anısına yapılan Kayıp Otobüs Anıtı 13 Mayıs’ta İskele’de açıldı.

Türkiye - Azerbaycan, Türkiye - KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları KKTC’ye gelerek, temaslarda bulundu. Üç günlük program kapsamında devlet ve hükümet yetkilileri ziyaret edildi, toplantılar yapıldı. Ayrıca “Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi”, 15 Mayıs’ta Lapta’da törenle hizmete girdi.

10 Mayıs’ta Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan, “Yeşilim” isimli tekneyle balık tutmak için denize açılan, Yeşilyurt’ta sakin iki balıkçı Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan geri dönmedi. Polis, 17 Mayıs’ta, Akargöl ve Arslan’ın, yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin de hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'le ilgili bilirkişi raporunun 9 Eylül Üniversitesi tarafından yeniden hazırlanmasına karar verildi. Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu ise, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki 4 kamu görevlisiyle ilgili soruşturma izni verdi.

Yüksek Mahkeme Başkanlığına atanan Bertan Özerdağ, 16 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

-Hayvan üreticileri Başbakanlık önünde 10 gün boyunca eylem yaptı

Bakanlar Kurulu, donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş paketlenmiş kıyma ithalatına izin verdi. Toprak Ürünleri Kurumu tarafından ithal edilen ürünlere, vergi muafiyeti uygulanması kararı alındı. Bu kararın ardından Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için 20 Mayıs’ta Lefkoşa’da araçlı eylem başlattı. On gün süren eylemde, Başbakanlık önü araçlarla kapatıldı, polisle, eylemciler arasında arbede yaşandı, bazı üreticiler tutuklandı. Eylemciler, Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapılarını söktü, demir bahçe parmaklıklarını ve araç giriş kapısını traktörle yıktı. Eylemin sekizinci gününde, bazı sendikalar genel greve giderek, Başbakanlık önüne yürüdü.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücretini 20 Mayıs’ta devlet ve işçi taraflarının onayı ile 1 Mayıs 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere net 29 bin 640 ve brüt 34 bin 70 TL olarak belirledi. İşveren tarafının itirazını değerlendiren Komisyon, 31 Mayıs’ta, asgari ücrete yapılan artışı brütte 144 TL, nette ise 124 TL indirdi.

HAZİRAN

-İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması Ankara’da imzalandı

KKTC ile TC arasındaki 2024 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması 5 Haziran’da Ankara’da imzalandı. Anlaşmaya, Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koydu. Başbakan Ünal Üstel, yaklaşık 16 milyar TL’lik proje desteği ve hibeyi içeren TC-KKTC İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması’nın belki de tarihin en büyük protokolü olduğunu kaydetti.

Çınarlı köyünün güneydoğusunda İncirli Mağara mevkiinde 5 Haziran’da yangın çıktı. Yangında, yaklaşık 2 bin dönümlük alan içindeki biçilmemiş arpa ve buğday ile balyalar, harnup, zeytin, çam ağaçları ile maki bitki örtüsü yandı.

Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık arazide 6 Haziran’da yangında ise yaklaşık 10 hektar ormanlık alandaki kızılçam, selvi, harup, zeytin, maki bitki örtüsü ve kuru otlar yandı.

-49 yılın sıcaklık rekoru Güzelyurt bölgesinde kırıldı

1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta haziran ayında ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru, Güzelyurt bölgesinde kırıldı. Güzelyurt’ta hava sıcaklığı 45.5 dereceye kadar çıktı.

İsias Otel davasının üçüncü duruşması 12 Haziran’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü. Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Ayrıca hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesi kararı da üretildi.

12 Mayıs 1964 tarihinde şehit edilen ve Trulli Larnaka’da yapılan kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan Eşref Salih’in naaşı 26 Haziran’da Tuzla Mezarlığı’na askeri tören ile defnedildi.

“Tohumluk Tahıl ve İkinci Ürün Olarak Mısır Silajı Üretim Projesi” kapsamında toplam 1199 dönüm araziye ekilen Beşparmak arpa, Ceyhan ve Cendere buğday ile yerli Vigo türlerinin ilk etap hasadı 26 Haziran’da Başbakan Ünal Üstel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un katılımıyla yapıldı.

Mobil X-RAY Tarama Sistemi teslim töreni Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla 28 Haziran’da Gazimağusa Limanı’nda yapıldı.

TEMMUZ

Ercan Havalimanı'ndaki uçuş güvenliğiyle ilgili meteorolojik verilerin elde edilmesinde kullanılacak hava gözlem sistemleri 4 Temmuz’da devreye girdi. Maliyeti 35 milyon TL olan sistemin kullanılmaya başlamasıyla yıllardır Kategori 1 seviyesinde hizmet veren Ercan, Kategori 2 seviyesine yükseldi.

- Ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezalarında üst sınır yükseldi

Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 9 Temmuz’da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Olağanüstü toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan değişiklikle, ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezalarında mahkemenin takdir yetkisi genişletilerek, üst sınırı yedi yıldan on dört yıla çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 18 Temmuz’da, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyona son vermeye ve KKTC’yi tanımaya davet edildi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlama programına TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 174 Kıbrıs Gazisi ve Türkiye'den çok sayıda milletvekili de katıldı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanç belirtti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde 27 Temmuz tarihinde görev değişimi oldu. Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun yerine Yasin Ekrem Serim atanırken, Feyzioğlu, Türkiye'nin yeni Prag Büyükelçisi oldu.

AĞUSTOS

2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan, 4 Ağustos’ta yüksek atlama dalında Olimpiyat 10’uncusu oldu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 7 Ağustos’ta görülen davada, Halil Falyalı cinayetinden yargılanan Ö.T. ömür boyu, V.S. 35 yıl ve M.Ç. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9 Ağustos tarihinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Tümgeneral İlker Görgülü atandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan Tümgeneral Osman Aytaç ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na getirildi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Yasin Ekrem Serim, 15 Ağustos’ta güven mektubunu Cumhurbaşkanı Tatar’a sunarak görevine başladı.

Lefkoşa Çevre Yolu ve Lefkoşa Girne ana yolu bağlantısına inşa edilecek yonca kavşağın temeli 28 Ağustos’ta törenle atıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katıldı.

EYLÜL

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakanı Ünal Üstel, 6 Eylül’de “Gaziler ve Askeri Hastanelere İlişkin Protokol” imzaladı. Protokol ile KKTC vatandaşı şehit aileleri ve gaziler, Türkiye’deki şehit aileleri ve gazilerle aynı haklardan yararlanabilecek.

-Okullar bir hafta geç açıldı

Bakanlar Kurulu, 16 Eylül’de açılması gereken 2024-25 Öğretim Yılı'nın açılışını öğretmen atamalarının tamamlanmadığı gerekçesiyle bir hafta erteledi. Okullar, 23 Eylül Pazartesi günü açıldı. Okulların açılışının ertelenmesine, öğretmen sendikalarından ve çeşitli çevrelerden tepkiler oldu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 18 Eylül’de, yılın üçüncü ve son asgari ücretinin net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL olmasını oy birliğiyle kabul etti. Ancak Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, belirlenen asgari ücrete itiraz etti. İtirazı görüşmek üzere 30 Eylül’de yeniden toplanan Komisyon, oy çokluğuyla daha önce belirlenen rakamın geçerli olmasına karar verdi. Yeni asgari ücret 1 Eylül itibarıyla geçerli oldu.

UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı 21 Eylül’de yapıldı. Genel Başkanlık için Ünal Üstel, Ahmet Melih Karavelioğlu ve Hasan Taçoy’un yarıştığı ve rekor katılımla yapıldığı açıklanan Kurultay'da, kazanan Ünal Üstel oldu. Ünal Üstel 6 bin 555, Hasan Taçoy 3 bin 284, Ahmet Melih Karavelioğlu 121 oy aldı, 176 oy geçersiz sayıldı. Kurultay'da, 70 kişilik parti meclisi ile yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu da belirlendi.

EKİM

Ekim ayının ilk günü, Cumhuriyet Meclisi’nin 10’uncu Dönem, 4’üncü Yasama Yılı’nın ilk toplantısı Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında törensel açılışla başladı.

Meclis, 7 Ekim’de ise Başkanlık Divanı seçimi gündemiyle toplandı. UBP’nin Meclis Başkanı adayı Zorlu Töre, dört tur oylamada seçilemeyince UBP, Meclis Başkanlığı için Zorlu Töre’nin adaylığını geri çekti ve Kutlu Evren’i aday gösterdi. Ancak Kutlu Evren için yapılan oylamada 22 kabul 26 ret oyu çıktı.

Meclis, 10 Ekim’de de Başkanlık Divanı seçimleri gündemiyle toplandı. UBP Meclis Başkanlığı’na yeniden Zorlu Töre’yi aday gösterdi. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçiminin 5. turunda Zorlu Töre 25 ret, 23 kabul, 1 geçersiz oy aldı ve seçimi kazandığını söyleyerek oturumu kapattı. CTP'li milletvekilleri ise kabul oylarının daha yüksek olması halinde seçim kazanılabileceğini belirterek itiraz etti.

14 Ekim’de ise seçimle ilgili Başsavcılık görüşü açıklandı. Başsavcılık, Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı seçilemediği kanaatine vardı. Gerekçe olarak da ret oylarının kabul oylarından daha fazla olmasını gösterdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 18 Ekim’de, Başkanlık Divanı seçimleri gündemiyle bir kez daha toplandı. UBP, Meclis Başkanlığına milletvekili Ziya Öztürkler’i aday gösterdi. Öztürkler, ilk dört tur oylamada salt çoğunluğa ulaşamadı. Beşinci turda ise Öztürkler’in 26 kabul, 23 ret oyu alarak seçildiği açıklandı ancak CTP milletvekilleri 3 geçersiz oy olduğu yönünde şerh koydu. 23 Ekim’de ise Ziya Öztürkler’in Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçildiğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ertesi gün Ziya Öztürkler, Zorlu Töre’den görevi devraldı. Ancak, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçildiğine ilişkin kararın ve devir-teslim töreninin “yok hükmünde” olduğunu söyledi.

İsias Otel’in dördüncü duruşması 22 Ekim’de Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada ara karar açıklandı ve bir sonraki duruşmanın 3 Aralık’ta yapılmasına hükmedildi. Duruşmada, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin, diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Bilirkişi Raporu’nun beklenmesine karar verildi.

23 Ekim’de Haspolat’ta iki katlı bir apartmanın giriş kısmında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilip bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ağır yaralanmasına sebep olmakla suçlanarak üç kişi tutuklandı.

İskele’de 25 Ocak 2023’te 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldüren Sefer Buğra Altundağ'a, 25 Ekim’de açıklanan mahkeme kararıyla, ömür boyu hapis cezası verildi.

- Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 1 bebek hayatını kaybetti, 6 bebek hastalandı

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybetmesi ve altı bebeğin hastalanması üzerine bebeklere tıbbi alkollü mama yedirildiği ortaya çıktı. 27 Ekim’de patlak veren olayla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatırken, söz konusu vardiyada görevli beş sağlık çalışanı tutuklandı.

-İsias davasında bilirkişi raporuna göre davadaki tüm sanıklar kusurlu…

İsias davası bilirkişi raporu 28 Ekim tarihinde çıktı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi bilirkişi raporuna göre davadaki tüm sanıklar kusurlu bulunarak, sanıklara sorumluluk addedildi.

Tarım Bakanlığı, 31 Ekim’de, Mavi Dil hastalığının Vadili, İskele bölgelerinde de tespit edildiğini, 193 küçükbaş hayvanın hastalık nedeniyle öldüğünü açıkladı.

KASIM

Başbakan Ünal Üstel, 1 Kasım’da, mide rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ardından Başbakan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde gastroenteroloji konsültasyonu yapılamamasından dolayı Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildi. Üstel, ertesi gün ise safra kesesi ameliyatı oldu.

CTP, 4 Kasım tarihinde, "Meclis Genel Kurulu'nun en son meşru toplantısını 18 Ekim’de yaptığı gerekçesiyle”, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında Meclis oturumunu “Meclis Başkanlığı Seçimi'" gündemiyle açma girişiminde bulundu. Meclis’te Özdenefe oturumu açmak üzere Başkanlık koltuğuna oturdu, UBP milletvekilleri duruma tepki gösterdi. Gün içinde yapılan açıklamalarda, CTP, "hukuka aykırı olarak seçilmiş bir kişinin fiilen Meclis Başkanlığı koltuğuna oturamayacağını"; Hükümet kanadı ise “Meclis Başkanlığı seçimi sonuçlarının ilan edildiğini ve Meclis Başkanı’nın koltuğunun gasp edildiğini” söyledi.

-Meclis’te tansiyon yükseldi

11 Kasım’da ise Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı koltuğuna oturması üzerine milletvekilleri arasında sözlü ve fiziksel tartışma yaşandı. Ardından Meclis çalışmalarına bir hafta ara verildi.

Ziya Öztürkler, 18 Kasım’da, bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve Mecliste yaşanan tartışmalara son vermek için Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevinden kişisel iradesiyle istifa ettiğini açıkladı. Aynı gün toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ise UBP Ziya Öztürkler’i yeniden Meclis Başkanlığına aday gösterdi. Öztürkler 27 kabul, 21 ret oyu alarak Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Ardından CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, 27 kabul, 15 ret oyu alarak Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

KKTC’nin 41. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC’ye geldi. Etkinlikler çerçevesinde 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi resmi açılış töreni de yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı 19 Kasım’da görüşmeye başladı. 136 milyar 280 milyon TL olarak öngörülen bütçe yasa tasarısına ilişkin görüşmeler 28 Kasım’da tamamlandı. Komitede, bütçedeki bazı kalemlerde artışa gidildi.

Şiddetli fırtına, 24 Kasım günü ülkede etkili oldu. Özellikle denizlerde etkisini arttıran şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, çatılar, tabelalar uçtu. Fırtınanın kopardığı elektrik telleri sebebiyle bazı bölgelerde elektrikler kesildi, telefon hatlarında arızalar meydana geldi.

Demokrat Parti (DP) milletvekili Hasan Tosunoğlu, 27 Kasım’da partisinden istifa ettiğini duyurdu ve bağımsız milletvekili oldu.

6 Şubat depreminde Grand İsias Otel’de hayatını kaybeden Serin İpekçioğlu’nun annesi Pervin Aksoy İpekçioğlu ve babası Sertaç İpekçioğlu’nun vekilleri avukat Hasret Güney Doğan ile avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu tarafından talep edilen ve 28 Kasım’da açıklanan bilimsel/hukuki değerlendirmede, “Sanıkların/faillerin ortaya çıkan vahim sonuçları öngörmelerine rağmen, engellemek için önlem almadıkları, eylemlerine hukuka aykırı şekilde devam ettikleri ve kusurlarının olası kast düzeyinde olduğu” kanaatine varıldı. Bilimsel/hukuki değerlendirme, farklı üç üniversitede görev yapan ceza hukuku öğretim üyeleri tarafından hazırlandı.

ARALIK

İsias Otel’in beşinci duruşması 3 Aralık Salı günü Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü. Davada, ara karar açıklandı. Buna göre, sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluğunun, 8 sanığın da adli kontrolle tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi ve duruşma 24 Aralık’a ertelendi.

136 milyar 941 milyon TL’lik 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, 9-20 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylandı.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğrudan Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", 17 Aralık’ta TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 30 euro ve altındaki eşyaların KKTC’den Türkiye’ye girişindeki vergi oranı yüzde 60’tan yüzde 30’a düşürüldü,

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, İsias Otel davasının altıncı duruşması öncesinde, 20 Aralık akşamı, “Adalet İçin Ses Ver” etkinliği düzenledi. Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda kortejle başlayan etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İsias davasının altıncı duruşması 24 Aralık’ta yapıldı. Kısa karar ise 25 Aralık’ın ilk saatlerinde açıklandı. Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup, mahkum edildi. Beş sanığın ise beraatına karar verildi. Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası aldı. Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verildi.

33 sendika, “toplu iş sözleşmesi” ve “hayat pahalılığı” konularında yapılmak istenen değişiklikler nedeniyle, 26 ve 27 Aralık’ta genel greve giderek Meclis önünde eylem yaptı. Maliye Bakanı Özdemir Berova ile görüşen sendika temsilcileri Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nda yapılması planlanan değişikliğin Meclis komitesinden geri çekilmesi; hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili tasarıları da sendikalarla yeniden görüşme sözü aldı. Grev ve eylemler askıya alındı.