Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran 2 hasta hastaneye yatırıldı. Yapılan tetkiklerde her iki hastanın da Batı Nil virüsü testi pozitif çıktı.

Hastaların sağlık durumlarının bugün itibarıyla düne göre daha iyi seyrettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan herhangi bir şikâyeti bulunmayan bir kişinin rutin kan tetkikleri sırasında yapılan incelemelerde Batı Nil virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu kişinin herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı kaydedildi.

Bakanlık, tüm hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini açıkladı.

Batı Nil Ateşi nedir?

Batı Nil Ateşi, Culex cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan viral bir hastalık. Hastalığa Batı Nil Virüsü neden oluyor.

Virüs, doğada temel olarak vahşi kuşlar ve sivrisinekler arasındaki döngüde varlığını sürdürüyor. İnsanlar ve atlar ise bu döngüde “son konak” olarak kabul ediliyor.

Belirtileri neler?

Virüs bulaşan kişilerin büyük bölümünde herhangi bir belirti görülmez. Hastalık gelişen kişilerde ise genellikle 3 ila 10 gün süren grip benzeri bir tablo ortaya çıkabilir.

En sık görülen belirtiler arasında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, bitkinlik, kas ve eklem ağrıları, kusma, vücutta döküntü ve lenf bezlerinde şişme yer alıyor.

Virüsü alan kişilerin yüzde 1’inden daha azında ise hastalık, merkezi sinir sistemini etkileyen ağır bir tabloya dönüşebiliyor. Bu durumda ensefalit veya menenjit gelişebiliyor. Ağır tablonun özellikle yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Batı Nil Ateşi’ne karşı insanlar için geliştirilmiş bir aşı veya virüse doğrudan etkili bir ilaç bulunmuyor. Tedavide destekleyici yöntemler uygulanıyor.

Sivrisineklerden korunmak önemli

Hastalıktan korunmada en etkili yöntemin sivrisinek ısırıklarından korunmak olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın önerileri şöyle: