Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’deki deprem felaketi nedeniyle ülkede 7 gün ulusal yas ilan edileceğini belirtti.

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre, Arıklı, “Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Biz de 7 gün yas ilan ediyoruz. Bu yasın kapsamını daha detaylı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

“Yarından itibaren Başbakan Ünal Üstel liderliğinde yeni yol haritamızı belirleyeceğiz” diyen Arıklı, “Biz şu anda 180 tane kayıp yakınını Adana'ya gönderiyoruz” açıklamasını yaptı.