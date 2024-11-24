Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Antalya’da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Gardiyanoğlu temasları çerçevesinde Antalya Otizm Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan’a temaslarında Sosyal Hizmet Dairesi Müdürü Alev Ecevit, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen ve Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.

Bakan Gardiyanoğlu’na merkez ile ilgili detaylı bilgiler verilirken KKTC’de açılacak otizm merkezi ile ilgili yasal mevzuat, işleyiş prensipleri, dikkat edilmesi gereken konular ve uyulması gereken kurallar ile ilgili otizm merkezi personeli tarafından sunum yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeni açılacak ve bir ilk olacak otizm merkezinin donanımının eksiksiz bir şekilde nasıl yapılacağı ele alındı.