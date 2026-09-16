KKTC’de 95 oktan benzinin litre fiyatı 77,12 TL olarak uygulanırken, aynı yakıt Türkiye’de 81,25 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 93,48 TL’den satılıyor.

Buna göre 95 oktan benzin KKTC’de Türkiye’den litre başına 4,13 TL, Güney Kıbrıs’tan ise 16,36 TL daha ucuz. Oransal olarak KKTC’deki benzin fiyatı Türkiye’den yaklaşık yüzde 5, Güney Kıbrıs’tan ise yaklaşık yüzde 17,5 daha düşük seviyede bulunuyor.

EURO DIESEL’DE FARK DAHA DA BÜYÜK

Euro Diesel’in litre fiyatı KKTC’de 76 TL olurken, Türkiye’de 96,75 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 108,30 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamlara göre Euro Diesel KKTC’de Türkiye’den litre başına 20,75 TL, Güney Kıbrıs’tan ise 32,30 TL daha ucuza satılıyor. Oransal olarak değerlendirildiğinde Euro Diesel, KKTC’de Türkiye’den yaklaşık yüzde 21,4, Güney Kıbrıs’tan ise yaklaşık yüzde 29,8 daha uygun durumda.

MALİYET ARTIŞININ TAMAMI POMPAYA YANSITILMADI

Yapılan son düzenlemeyle 95 oktan benzinin fiyatı 77,12 TL, Euro Diesel’in fiyatı ise 76 TL olarak belirlendi. Böylece hesaplanan maliyetlere göre benzinde litre başına 56 kuruşluk, Euro Diesel’de ise 22,27 TL’lik fark pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

DEVLET BAZI GELİRLERDEN FERAGAT EDİYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin vatandaşlara daha sınırlı yansıması amacıyla KDV, gümrük vergisi, rıhtım harcı, belediye katkı payı ile turizm ve Genel Tarım Sigortası Fonu’na yönelik bazı katkılardan feragat ediliyor.

Uygulanan destek politikasıyla vatandaşın alım gücünün korunmasının yanı sıra akaryakıtın temel girdi olduğu üretim, turizm, nakliye ve taşımacılık sektörlerinin maliyet baskısından daha az etkilenmesi amaçlanıyor.

Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ve dövizdeki yükselişe rağmen güncel tablo, KKTC’nin akaryakıt fiyatlarında Türkiye ve Güney Kıbrıs karşısındaki avantajını koruduğunu ortaya koyuyor.