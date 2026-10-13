KKTC’de alkollü sürücülerin karıştığı iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Lefkoşa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanarak hastanede müşahede altına alınırken, Yeşilyurt’ta ise alkollü sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarptı.

Lefkoşa’da motosiklet sürücüsü yaralandı

13 Ekim 2026 tarihinde saat 00.15 sıralarında, Lefkoşa’da Kaymaklı Yolu Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 26 yaşındaki D.E.’nin 115 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı salon araç, doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen 24 yaşındaki M.M. yönetimindeki motosikletin önünü tıkayan otomobil çarpışmaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırım üzerindeki trafik levhasına da çarparak durabildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Otomobil sürücüsü D.E. aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Yeşilyurt’ta kaldırım taşlarına çarptı

12 Ekim 2026 tarihinde saat 05.00 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen diğer kazada ise 26 yaşındaki İ.F., 125 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yolun sol tarafında bulunan kaldırım taşlarına çarpan araçta meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Sürücü İ.F. aleyhinde de alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.