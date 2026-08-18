Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Korkmaz, olayla ilgili bulguları aktardı. Korkmaz, zanlı J.C.C.’nin Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından muhaceret kontrolü gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan kontrolde zanlı J.C.C.’nin 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren 1733 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 günlük ek tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Bu süre içerisinde zanlının ülkeden ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ve ilgili kurumlardan cevap beklendiğini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı J.C.C.’nin soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.