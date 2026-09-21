Haftalık İtfaiye Raporu’na göre, bir haftalık sürede meydana gelen 10 yangının 4’ü Girne, 2’si Lefkoşa, 2’si Güzelyurt, 1’i İskele ve 1’i Geçitkale bölgesinde kayıtlara geçti.

Yangınların 5’i motorlu araçlarda, 2’si kuru ot ve çöplük alanlarda, 2’si iş yerlerinde ve 1’i anızda meydana geldi.

Yangınların nedenleri açıklandı

İtfaiye raporunda yangınların muhtemel nedenlerine de yer verildi. Buna göre, iki yangının rüzgarın etkisi veya kaza sonucu birbirine çarpan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan, iki yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan, iki yangının yakıt sızıntısından ve iki yangının fritöz veya tava içerisinde bulunan yağın aşırı ısınıp alevlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Bir yangının kişi veya kişiler tarafından yakılması, bir yangının ise elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

17 hususi servis olayına müdahale edildi

Aynı tarihler arasında İtfaiye ekipleri toplam 17 hususi servis olayına müdahale etti. Bu olayların 5’i Girne, 4’ü Lefkoşa, 3’ü Gazimağusa, 2’si Çağlayan, 1’i Güzelyurt, 1’i Vadili ve 1’i İskele bölgesinde meydana geldi.

Hususi servis olaylarının 11’ini can kurtarma operasyonları oluşturdu. Ayrıca yangına karşı tedbir alma ve hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma amacıyla hastaneye sevkinin sağlanması kapsamında ikişer, trafik kazası sonrası araç içerisinden kurtarma ve özel görev kapsamında ise birer olaya müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri hafta boyunca kazalarda araçlarda sıkışan kişilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalanların çıkarılması, yol güvenliğinin sağlanması ve araç motor bölümü ile konteynerler arasında sıkışan kedilerin kurtarılması gibi çeşitli olaylarda da görev yaptı.