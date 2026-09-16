Polis Genel Müdürlüğü, 7-13 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu açıkladı.

Rapora göre, ülke genelinde meydana gelen 53 trafik kazasının 12’si yaralanmayla, 41’i ise maddi hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 22 kişi yaralandı.

Kazaların başlıca nedeni sürat

Kazaların nedenlerine bakıldığında ilk sırada 21 kazayla süratli araç kullanmak yer aldı. Bunu 10 kazayla yakın takip, 9 kazayla dikkatsiz sürüş, 8 kazayla kavşakta durmamak ve 5 kazayla diğer etkenler izledi.

Kazalar sonucu oluşan toplam maddi hasar 2 milyon 960 bin 200 TL olarak kayıtlara geçti.

İlçelere göre en fazla trafik kazası Girne’de meydana geldi. Girne’de 21, Lefkoşa’da 14, Gazimağusa’da 10, Güzelyurt ve İskele’de ise 4’er kaza kaydedildi.

18 bin 666 sürücü denetlendi

Aynı tarihler arasında polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 18 bin 666 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 2 bin 881 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde 1.018 sürücü süratli araç kullanmak, 345 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 148 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 126 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 72 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 66 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

Ayrıca 48 sürücü sigortasız veya sigorta kapsamı dışında araç kullanmak, 36 sürücü dikkatsiz sürüş, 26 sürücü ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak, 24 sürücü araç camlarına görüşü engelleyici film yapıştırmak, 23 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 17 sürücü tehlikeli sürüş, 17 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmak, 12 sürücü yolcu taşıma “T” işletme izni olmadan araç kullanmak, 10 sürücü trafik ışıklarına uymamak ve 9 sürücü ehliyetsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

Denetimlerde diğer trafik suçlarıyla birlikte toplam 2 bin 881 sürücü hakkında işlem yapılırken, 93 araç trafikten men edildi ve 10 sürücü tutuklandı.