Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Ercan Güleser, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, F.A.’nın 18 Mart 2026’dan itibaren 182 gün, N.W.D.’nin 29 Kasım 2025’ten itibaren 291 gün, L.F.T.’nin 8 Haziran 2022’den itibaren 1.561 gün ve M.M.’nin 29 Kasım 2025’ten itibaren 291 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, KKTC’de bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının da araştırılacağını ifade etti.

Polis, zanlıların ihraç işlemleri için İçişleri Bakanlığı ile gerekli yazışmaların başlatıldığını belirterek 1 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlıların tahkikat maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.