Mahkemede olguları aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, 16 Ekim 2026 tarihinde Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 6 kişinin ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, saat 08.00 sıralarında yapılan kontrollerde C.İ.’nin 5 Nisan 2026 tarihinden itibaren 164 gün, J.M.A.’nın 23 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1972 gün ve S.K.’nin 12 Ağustos 2026 tarihinden itibaren 65 gün ülkede izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Aynı gün saat 09.00 sıralarında gerçekleştirilen kontrollerde ise J.A.’nın 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 321 gün, M.W.’nin 25 Ağustos 2026 tarihinden itibaren 52 gün ve M.M.M.’nin 9 Aralık 2025 tarihinden itibaren 311 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Polis, 6 zanlının da suçüstü tutuklandığını belirtti.

İhraç işlemleri henüz tamamlanmadı

Polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi.

Bu süre içerisinde zanlıların ülkeden ihraç edilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirten polis, işlemlerin tamamlanabilmesi için 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, 6 zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.