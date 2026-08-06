Gazimağusa'da Uygur Sokak'ta meydana gelen kazada, O.A. (31) yönetimindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucu takla attı. Boynunda kırık oluşan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda ise O.S. (51), 75 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Girne-Alsancak Anayolu'nda meydana gelen kazada ise M.A. (23), 125 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere, ardından elektrik panosuna çarptı. Kazada yaralanan sürücü, beyin kanaması teşhisiyle Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

Boğazköy-Dikmen Anayolu'nda meydana gelen bir diğer kazada ise P.H. (31), 91 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına, elektrik direğine ve askeri birliğe ait çevre tellerine çarptı. Yaralananın olmadığı kazanın ardından alkollü sürücü tutuklandı.

Polisin dört kazayla ilgili soruşturması sürüyor.