İçişleri Bakanlığına veri tabanı sistemi kuran ve teknik destek için sisteme erişim yetkisi olan bir şirkette çalışan İran uyruklu iki kişi 10 kişiye ikamet izni çıkarmaktan tutuklandı. Zanlıların Sağlık Bakanlığı ile Çalışma Dairesi veri tabanlarına ulaşabildikleri ortaya çıktı.



Sahtekarlık sistemi kurmuşlar...

Mali Polis, Muhaceret Dairesinin veri tabanına sızılarak 10 kişiye ikamet izni çıkarma olayını araştırırken İçişleri Bakanlığı'na veri tabanı sistemi kuran ve teknik destek için sisteme erişim yetkisi olan Analist isimli şirkete ulaştı.

Tutuklanan Seyedmohsen Mİrgah Mirhafoun ile İman Toisi isimli İran uyruklu iki şirket çalışanını cep telefonu dökümlerinden Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Dairesi veri tabanlarına da ulaşabildikleri ortaya çıkarıldı.



"Kolay ikamet izni alınır" reklamı

Seyedmohsen Mİrgah Mirhafoun ile İman Toisi'yi dün mahkemeye çıkaran Polis olayla ilgili bir kişinin daha arandığını belirtirken, sonra zanlıların telefonlarında yapılan incelemede 103 kişiye daha ikamet izni çıkarıldığına dair bilgilere ulaşıldığını, her iki zanlının da dahil olduğu gruplarda "kolay ikamet izni verilir" diye reklamlar yayınladıklarını tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi-Sedef Boşnak