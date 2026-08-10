Bunlar da ilginizi çekebilir

Dinleyiciler, radyo alıcılarını yeni frekanslara ayarlayarak TRT FM, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo Haber yayınlarını takip edebilecek.

Frekans güncellemesiyle birlikte özellikle Lefkoşa ve Güzelyurt’ta TRT radyo yayınlarının daha güçlü sinyal kalitesiyle dinlenebilmesi hedefleniyor.

Öte yandan TRT Radyo Haber de KKTC’de 97.4 MHz frekansından yayın hayatına başladı.

Yapılan düzenlemeyle TRT FM’in yayın frekansı 101.5 MHz’den 94.4 MHz’ye, TRT Radyo 1’in yayın frekansı ise 103.8 MHz’den 106.2 MHz’ye güncellendi.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.