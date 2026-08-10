Yapılan düzenlemeyle TRT FM’in yayın frekansı 101.5 MHz’den 94.4 MHz’ye, TRT Radyo 1’in yayın frekansı ise 103.8 MHz’den 106.2 MHz’ye güncellendi.
Öte yandan TRT Radyo Haber de KKTC’de 97.4 MHz frekansından yayın hayatına başladı.
Frekans güncellemesiyle birlikte özellikle Lefkoşa ve Güzelyurt’ta TRT radyo yayınlarının daha güçlü sinyal kalitesiyle dinlenebilmesi hedefleniyor.
Dinleyiciler, radyo alıcılarını yeni frekanslara ayarlayarak TRT FM, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo Haber yayınlarını takip edebilecek.