Romatem Move Kıbrıs SGK Anlaşması için basın toplantısı düzenlendi. Anlaşmaya göre, KKTC’deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hastalar, sigorta kapsamında merkezden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti alabilecek.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, basın toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Savaşan, merkezin hayat bulması ile rehabilitasyon alanında önemli bir adım attıklarını ifade etti. Dünyanın en iyi fizik tedavi rehabilitasyon merkezlerinden birinin KKTC’ye kazandırıldığını belirten Savaşan, yatırımın ülkeye kazandırılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Savaşan, merkezde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına SGK kapsamında hizmet verileceğini söyledi.

Romatem Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu da, sağlık alanına ve turizmine yapılan yatırımların ülke için önemine vurgu yaptı. Holoğlu, merkezin ülkeye ve hastalara hayırlı olmasını temenni ederek, merkeze dünyanın her yerinden hastalara hizmet verileceğini söyledi.

Holoğlu, Kıbrıs’ın havasının doğasının sağlık açısından önemine de vurgu yaparak, sağlık turizmini geliştireceklerini ifade etti.

Holoğlu, merkezin KKTC, Türkiye yanında dünyadan da hasta alacağını anlattı, merkez ile ilgili bilgiler verdi.

Basın toplantısında, merkezin vizyonu, hizmet modeli, yatılı rehabilitasyon olanakları ve ileri teknoloji rehabilitasyon altyapısı, KKTC’deki hastaların SGK kapsamında Romatem Move Kıbrıs’ın rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin anlaşmanın kapsamı ve uygulama esasları, nörolojik ve ortopedik rehabilitasyon, robotik rehabilitasyon teknolojileri, multidisipliner ekip yaklaşımı ve kişiye özel tedavi programları hakkında sunum yapıldı.

Basın toplantısının ardından merkez gezildi ve merkez hakkında bilgilendirme yapıldı.