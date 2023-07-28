Larnaka’ya bağlı “Kivisil’de” (Cevizli) bulunan bir hayvancılık tesisinde gümrükten muaf 41 karton sigara, 15 karton elektronik sigara ve 6 buçuk kilo tütün ele geçirildiğini yazan Alithia, çiftliğin sahibinin tutuklandığını ve akabinde 8 bin Euro ödemek kaydıyla şahsın serbest bırakıldığını belirtti.

Paralimni’deki bir çiftlikte de gümrükten muaf 6 karton sigaranın yanı sıra 6 paket sigara ve 5,35 kilo tütün ele geçirildiğini yazan gazete, çiftliğin sahibinin tutuklandığını ve 3 bin 500 Euro ödemek kaydıyla, şahsın serbest bırakıldığını ekledi.