Kayıp Şahıslar Komitesine mali destek verilmesine yönelik anlaşma imzalandı Kayıp Şahıslar Komitesine mali destek verilmesine yönelik anlaşma imzalandı

Larnaka’ya bağlı “Kivisil’de” (Cevizli) bulunan bir hayvancılık tesisinde gümrükten muaf 41 karton sigara, 15 karton elektronik sigara ve 6 buçuk kilo tütün ele geçirildiğini yazan Alithia, çiftliğin sahibinin tutuklandığını ve akabinde 8 bin Euro ödemek kaydıyla  şahsın serbest bırakıldığını belirtti.

Paralimni’deki bir çiftlikte de gümrükten muaf 6 karton sigaranın yanı sıra 6 paket sigara ve 5,35 kilo tütün ele geçirildiğini yazan gazete, çiftliğin sahibinin tutuklandığını ve 3 bin 500 Euro ödemek kaydıyla, şahsın serbest bırakıldığını ekledi.