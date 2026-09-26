Her bireyin eğitimle gelişebileceği ve hiçbir bireyin geride bırakılmadığı bir toplum anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, otizmli bireyler ve ailelerine yönelik önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor.

Lefkoşa Eski Çağlayan Çocuk Yuvası’nda hizmet verecek Otizm Merkezi, Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Otizmli bireylerin gelişimlerini desteklemek, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunmak ve ailelere destek olmak amacıyla hayata geçirilen merkez, kapsayıcı sosyal hizmet anlayışının önemli bir adımı olacak.

Açılış töreni; 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te, Lefkoşa Eski Çağlayan Çocuk Yuvası’nda gerçekleştirilecek.