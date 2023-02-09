KKTC Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan duyuruda Deprem bölgelerinde olan ve Adana Havalimanı üzerinden KKTC’ye dönmek isteyen vatandaşların aşağıdaki numaralara başvurmaları çağrısı yapıldı.
Mehmet Tuncan – 0546 501 2159
Gamze Kara – 0551 273 9907
KKTC Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan duyuruda Deprem bölgelerinde olan ve Adana Havalimanı üzerinden KKTC’ye dönmek isteyen vatandaşların aşağıdaki numaralara başvurmaları çağrısı yapıldı.
Mehmet Tuncan – 0546 501 2159
Gamze Kara – 0551 273 9907
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