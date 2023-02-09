KKTC Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan duyuruda Deprem bölgelerinde olan ve Adana Havalimanı üzerinden KKTC’ye dönmek isteyen vatandaşların aşağıdaki numaralara başvurmaları çağrısı yapıldı.

SON DAKİKA... Atalay: 2 cansız bedene daha ulaşıldı

SON DAKİKA... Atalay: 2 cansız bedene daha ulaşıldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.