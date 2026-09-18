Çayırova’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, bir araç içerisinde bulunan 5 kişinin onaylanmış liman olmayan bir bölgeden yasa dışı yollarla KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından araç sürücüsü M.A.S.H. (E-25)’nin, maddi menfaat karşılığında söz konusu kişilerin yasa dışı yollarla KKTC’ye giriş yapmalarını sağladığı ve bu şahısları GKRY bölgesine götürmeyi planladığı belirlendi.

Olayla ilgili sürücü ile araçta bulunan 5 kişi tutuklandı. Polis soruşturması sürüyor.