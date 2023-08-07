Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Şiddetli patlama kentin genelinde hissedildi. Liman çevresinden yükselen dumanlar da birçok noktadan görülebiliyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bir açıklama yaptı. Patlamanın siloya gemiden buğday yüklenirken olduğunu söyleyen Yavuz, "Yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olabileceği değerlendiriliyor. Buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Olayda 10 kişinin yaralandığını söyleyen Yavuz, enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bilgisini de verdi.

"YENİ PATLAMA RİSKİ YOK"

Yavuz, "Şu anda öngördüğümüz yeni bir patlama riski yok ancak önlemlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

NTV canlı yayınına telefonla katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Akgül, patlama ilişkin açıklama yaptı. Akgül, şunları söyledi:

"14.40 sıralarında bir sarsıntı olunca olayı araştırdık. TMO'nun silolarında patlama olduğunu tespit ettik. Ekipler şu anda çalışıyor. Yaralıların durumu ciddi değil, hafif yaralar. Burası TMO'nun silosu, buğday gibi ürünler var. Neden sıkışma mı gaz mı bilemiyoruz. Patlamada iki silonun alt kısmı açıldı. Bundan sonraki bilgileri teknik ekipler verecektir. Limana yakın bölge ama limanla bağlantısı yok."

13 siloda patlama meydana geldiğini söyleyen Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise "Çeşitli yerlerinden yaralananlar var. Bir kaybımız yok. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyoruz." dedi.

NEDEN TOZ SIKIŞMASI MI?

NTV'nin ulaştığı uzmanlar, tonlarca hububatın olduğu silolarda zamanla biriken tozların sıkışarak patlamaya neden olabileceğini belirtti.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise şunları kaydetti:

"İhracata gidecek ürünler burada depolanıyordu. Bazı silolardan buğdayların döküldüğü de görünüyor. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu söylendi. Ancak henüz kesin bir bilgi yok. 100 bin ton kapasitesi olduğunu biliyorum. Kapasitesinin tamamının dolu olduğunu tahmin ediyorum. Bunun tahıl fiyatlarına olumsuz bir etki yapmasını beklemiyorum."