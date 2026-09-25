Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, E.T.’nin 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Alayköy’deki ikametgahın yatak odasında, kendisine ait mallarını alacağını düşündüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı ağız uzunluğu 11 santimetre, toplam uzunluğu 25 santimetre olan krem renkli bıçakla, yatak odasında uyumakta olan eşi Cumali İsmail Taşdemir’in boyun, bel ve sırt bölgelerine 5’i öldürücü olmak üzere 30 kez bıçak sokarak taammüden öldürdüğünü mahkemeye aktardı.

Polis, aynı gün E.T.’nin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu belirtti.

Zanlının bugüne kadar 5 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 33 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, E.T.’nin itiraf içerikli iki gönüllü ifade verdiğini ve soruşturma kapsamında birçok ifade alındığını söyledi.

Polis, zanlının 33 günlük tutukluluk süresinin 15 gününü Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatılı olarak geçirdiğini kaydetti.

Bu süreçte zanlının psikolojik muayenelerinin yapıldığını belirten polis, E.T.’ye şizofreni tanısı konulduğunu ve cezai ehliyetinin bulunmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlanma aşamasına geldiğini ancak zanlının yeniden doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, E.T.’nin soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.