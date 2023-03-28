Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan Emel Ener (35), kocası Barış Selahattin Ener’i (55) eline aldığı bıçakla göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, şok geçiren Emel Ener, annesini arayarak durumu söyledi. Olay yerine giden anne, karşılaştığı manzara sonrası ihbarda bulundu.



Olay yerine giden sağlık görevlileri yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi, şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.

ŞİDDET Mİ GÖRDÜNÜZ SORUSUNA KAFA SALLAYARAK CEVAP VERDİ



Karakoldaki işlemleri tamamlanan kadın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeden çıkarıldığı sırada "eşinizden şiddet mi gördünüz?" sorusuna kafa sallayarak olumlu cevap veren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da eşiyle takside tanıştıktan sonra 1 sene önce dünya evine girip 6 ay öncede Denizli’ye taşındıkları belirtilen kadının verdiği ifadede, gece saatlerinde eşinin alkol aldığını, kendisini sürekli darp edildiğini ve bundan dolayı aralarında geçimsizlik olduğunu söylediği yer alırken, boşanmak istediğini belirttikten sonra ise tartışmanın başladığı öğrenildi. Ardından ise bunu hazmedemeyen kocanın evi darmadağın edip eşinin üstüne yürümeye çalıştığı sırada olayın gerçekleştiği ortaya çıktı.



Kocanın otopsi işlemlerinin tamamlanması ardından cansız bedeni Manisa’dan gelecek olan aile yakınlarına teslim edilecek.