Dernekten verilen bilgiye göre, Garanti BBVA’nın altıncı kez üstlendiği sponsorluk desteğiyle açılacak sergi için iş birliği protokolü KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ile Garanti BBVA KKTC Ülke Müdürü Elif Altınkol Menteş tarafından imzalandı.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Garanti BBVA ile yıllardır sürdürülen iş birliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu değerli destek, kadınların hikâyelerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına önemli katkı sağlıyor.” dedi.

Garanti BBVA KKTC Ülke Müdürü Elif Altınkol Menteş kadınların yaşamın her alanındaki katkılarının görünür kılınmasına destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” sergisi, ekim ayında ülkenin dört bir yanından kadınları, aileleri ve sanatseverleri bir araya getirecek.