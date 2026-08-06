Lefkoşa'da meydana gelen "kokain türü uyuşturucu madde ithal, alma ve tasarruf" suçlarından tutuklanan C.Z., H.B.A. ve H.L., yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Celal Durukan, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.55 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Hatice Tahsin Erören Sokak'ta bulunan yardım amaçlı kıyafetlerin bırakıldığı metal dolap çevresinde şüpheli hareketler tespit ettiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrolde metal dolabın altında gizlenmiş vaziyette, sigara paketi içerisinde kağıda sarılı yaklaşık 10 gram kokain bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine bölgede pusu görevi başlatıldığını kaydeden polis, saat 21.15 sıralarında zanlıların araçla olay yerine geldiğini ifade etti.

Polis, aracın arka koltuğundan inen C.Z.'nin dolabın altındaki uyuşturucu maddeyi aldığı sırada suçüstü yakalandığını, araçta bulunan H.B.A. ile H.L.'nin de tutuklandığını söyledi.

Yürütülen soruşturmada H.B.A. ile H.L.'nin ortaklaşa 40 bin 500 TL temin ederek, C.Z. aracılığıyla Güney Kıbrıs'tan kokain satın alma konusunda anlaştıklarının belirlendiğini aktaran polis, C.Z.'nin aranmakta olan bir şahısla irtibat kurarak uyuşturucu maddeyi temin ettiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Polis, üç zanlının da işledikleri suçları kabul eden gönüllü ifade verdiklerini belirterek soruşturmanın tamamlandığını kaydetti. Yapılan muhaceret kontrolünde H.B.A.'nın Nisan-Temmuz 2026 tarihleri arasında KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun da belirlendiğini açıklayan polis, bu zanlı için tutuklu yargı, diğer iki zanlı için ise teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, H.B.A.'nın 30 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç ayrıca, C.Z. ile H.L.'nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 100'er bin TL nakit teminat yatırmalarına, ikişer kefilin 650'şer bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmalarına şart koşarak tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.