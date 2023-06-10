9 okulda, iki oturumda 2 binden fazla öğrencinin katılımıyla düzenlenen sınav sonucunda 645 öğrenci kolejlere kayıt hakkı elde edecek.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf TMK, Bekirpaşa Lisesi, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 9 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilen sınavın birinci oturumu 09.00-10.30 saatleri arasında yapıldı. 11.00’de başlayan ikinci oturum ise 12.30’da sona erecek.

Sınav için 2 bin 288 öğrenci kayıt işlemlerini tamamladı.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının bugün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Öğrenciler, her iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanmasıyla (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre koleje kayıt hakkı elde edecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci 2023-2024 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.