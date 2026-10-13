Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, dün gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “KKTC’ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı” hakkındaki son gelişmelere ilişkin mevkidaşlarına bilgi verdi.

“Egemenlik hakları ihlal ediliyor” iddiası

Kombos, söz konusu mutabakatın doğal gaz boru hattı sisteminin inşasını kapsadığını belirterek, bunun Rum Yönetimi’nin egemenlik haklarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini iddia etti.

Türkiye’nin planlarının bir parçası olduğunu öne sürdüğü anlaşmayı eleştiren Kombos, Güney Kıbrıs’ın hava sahası ve Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne (MEB) yönelik ihlaller yaşandığını savundu.

659 ihlal iddiasını gündeme getirdi

Kombos, yalnızca temmuz ve ağustos aylarında 659 ihlal gerçekleştiğini ileri sürerek, söz konusu ihlallerin Birleşmiş Milletler’e (BM) şikâyet edildiğini belirtti.

Türkiye’nin bu yaklaşımının AB’ye aday ülke olarak üstlendiği yükümlülüklerle bağdaşmadığını savunan Kombos, Türkiye’nin genel tutumunu ve davranışlarını eleştirdi.

Genişleme vurgusu yaptı

Kombos, toplantı kapsamında Avrupa Birliği’nin genişleme politikasının önemine de değinerek, genişlemeyi stratejik bir yatırım olarak nitelendirdi.