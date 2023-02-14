Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla Başbakanlık öncülüğünde Kuzey Kıbrıs’taki 42 oda, birlik, federasyon ve dernek tarafından oluşturulan “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu”nun inşa edeceği konteyner kent için iş ve siyaset dünyasının öncü isimleri bir araya geliyor.

Bu çerçevede BRT’de özel yayın gerçekleştirilecek. Yayına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç’ın da yer

aldığı toplam 42 sivil toplum örgütünün başkanları katılacak.

“Türkiye için tek yürek - Acımız bir yasımız bir” sloganıyla gerçekleşecek 1000 konut için yardım amaçlı özel yayın bu akşam (14 Şubat) saat 19.30’dan itibaren canlı yayında BRT ekranlarında olacak.