-ÖZEL HABER

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

Amcaoğlu, Enerji Yasasıyla ilgili çalışmaların hazır olduğunu söyleyerek, UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova’nın başkanlığını yaptığı İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu’nun görüşüleceğini söyledi. Amcaoğlu, “Depremle ilgili yasa çalışmasının tamamlanmasını bekliyorduk. Haziran’ın sonuna kadar kısmetse çalışmaların tamamlanmasını bekliyorum” dedi.

Amcaoğlu, “Biz Özdemir Berova ile çok uzun süre mesai tükettik. Her şey kısmetten ibarettir. Kısmet demek bizim ailemizde ağız alışkanlığıdır. Sabah şükürle başlayıp gün içinde tövbe ve kısmetle yürütüyoruz biz” dedi.