Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sokağa çıktı.

"Herhangi bir olumsuz ihbar yok"

Depremin ardından Konya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun."

"Saha tarama çalışmaları devam ediyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini, an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

AFAD'dan yapılan açıklamada da deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığı bilgisi verildi.

Ankara Valiliği de depremin kentte hissedildiğini, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadığını açıkladı.

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.