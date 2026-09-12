Gazimağusa Belediye Başkan adayı Koral Bozkurt, Gazimağusa’ya bağlı okulları ziyaret ederek okul yöneticileri ve eğitimcilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde okulların ihtiyaçları, öğrencilerin sosyal yaşamı, eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve geleceğe yönelik beklentiler ele alındı.

Okulları tek tek ziyaret eden Bozkurt, eğitimcilerin görüş ve önerilerini dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Özellikle okul çevrelerinde ve kampüs alanlarında yeşil alanların, sosyal yaşam alanlarının ve öğrencilerin birlikte vakit geçirebileceği nitelikli mekânların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Bozkurt, bir kentin gelişiminin yalnızca yol, bina ve altyapı yatırımlarıyla ölçülemeyeceğini belirterek, çocukların ve gençlerin yaşam kalitesini yükselten alanların da çağdaş şehir anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

“Gençlerimiz bu toplumun geleceğidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi eğitim alması, kendilerini geliştirebilecekleri güvenli, yeşil ve sosyal alanlara sahip olması her zaman önceliğimiz olmalıdır. Bir şehri geleceğe hazırlamak, aslında o şehrin çocuklarına ve gençlerine nasıl bir gelecek sunduğunuzla başlar.”

Yerel yönetim ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin önemine de değinen Bozkurt, belediyeciliğin okul kapısında bitmemesi gerektiğini; çevre düzenlemesinden yeşil alanlara, sosyal ve sportif imkânlardan gençlerin kent yaşamına katılımına kadar belediyenin eğitimi destekleyen güçlü bir paydaş olması gerektiğini ifade etti.

Ziyaretlerin sonunda öğretmenlere, okul yöneticilerine ve öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar dileyen Bozkurt, “Çocukların kendilerini değerli hissettiği, gençlerin geleceğini bu şehirde kurmak istediği bir Mağusa oluşturmak zorundayız. Çünkü geleceğin Mağusa’sını bugünün gençleri kuracak.” dedi.