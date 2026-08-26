Amerikan magazin portalı TMZ'nin aktardığına göre Curry, salı gecesi Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi. Kolluk kuvvetlerinden kaynaklar, polisin yerel saatle 23.23'te oyuncunun evine gittiğini ve olayda şüpheli bir durum bulunmadığını belirtti. Curry'nin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Tim Curry kimdir?

19 Nisan 1946'da İngiltere'nin Cheshire bölgesinde dünyaya gelen Timothy James Curry, oyunculuk kariyerine 1968'de Londra'daki "Hair" müzikalinde başladı.

Curry'nin kariyerindeki büyük kırılma ise Richard O'Brien'ın yazdığı "The Rocky Horror Show" müzikalindeki Dr. Frank-N-Furter rolü oldu. Curry, 1973'te Londra'da sahnelenen yapımda ilk kez canlandırdığı karakteri daha sonra Los Angeles ve Broadway'de de oynadı.

1975'te müzikalin sinema uyarlaması olan "The Rocky Horror Picture Show"da da Frank-N-Furter rolünü üstlenen Curry, filmle dünya çapında tanındı.

Korku sinemasının unutulmazları arasında

Curry, 1990 yılında Stephen King'in "It" adlı eserinin televizyon uyarlamasında canlandırdığı Pennywise karakteriyle yeni bir kuşağın hafızasına kazındı.