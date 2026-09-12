Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Rukiye Tunçer hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, olay bugün saat 18.45 sıralarında meydana geldi.
S.A.T. (E-41), eşi Rukiye Tunçer (K-35) ile birlikte kullanımındaki araçla Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada aralarında tartışma çıktı.
Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında, Tektaş Parke isimli iş yerini geçtikten sonra kontrolden çıkan araç yaklaşık 110 metre tarla içerisinde ilerledi.
Polisin açıklamasına göre S.A.T., araçta bulunan spiral iş aletiyle Rukiye Tunçer’in başına vurarak ölümüne neden oldu.
Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında zanlı S.A.T. tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.