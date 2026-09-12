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Soruşturma devam ediyor.

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Polisin açıklamasına göre S.A.T., araçta bulunan spiral iş aletiyle Rukiye Tunçer’in başına vurarak ölümüne neden oldu.

S.A.T. (E-41), eşi Rukiye Tunçer (K-35) ile birlikte kullanımındaki araçla Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada aralarında tartışma çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay bugün saat 18.45 sıralarında meydana geldi.

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