Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.07.2023 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Alayköy’de, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 1’inci kilometresi içerisinde, Abdusselam MANGA (E-41) yönetimindeki TMM 671 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Adem KIZILTEPE yönetimindeki HZ 029 plakalı aracı geçeceği sırada, dikkatsizliği sonucu HZ 029 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan HZ 029 plakalı araç sürücüsü Adem KIZILTEPE ve araçta yolcu olarak bulunan Yulıus Adekunle ADETUNJİ ile TMM 671 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ana ALEXCESS (K-19), Aigul Milikova (K-25), Kim Anzhelika(K-20) ve Lebedeva Elizaveta (K-20)’nın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Adem KIZILTEPE ve Yulıus Adekunle ADETUNJİ taburcu olurken, diğer şahısların tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

