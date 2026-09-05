Köroğlu, “Sivrisineklerin siyasi ve idari sınırları yoktur” diyerek, KKTC’de vaka görülmesini beklemeden gerekli çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.

Teksen Köroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta, Lefkoşa bölgesinde Batı Nil Virüsü vakalarının görülmesi ve bir kişinin yaşamını yitirmesinin ada genelinde ciddi bir halk sağlığı uyarısı olduğunu belirtti.

Köroğlu, hayatını kaybeden kişinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Özellikle sivrisineklerin üreyebileceği durgun sular, rögarlar, drenaj sistemleri, kanalizasyonla ilişkili alanlar, fosseptikler ve bakımsız havuzların düzenli şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Köroğlu, sivrisinek mücadelesinin yalnızca vatandaşların rahatsızlığını gidermeye yönelik bir hizmet olmadığını, bunun doğrudan halk sağlığı meselesi olduğunu söyledi.

Riskli bölgelerde sivrisinek tür ve yoğunluklarının bilimsel yöntemlerle düzenli olarak izlenmesi gerektiğini belirten Köroğlu, üreme alanlarının tespit edilmesi ve elde edilen verilere göre zamanında önlem alınması çağrısında bulundu.

Köroğlu, başta Lefkoşa olmak üzere risk taşıyan bölgelerde düzenli sürveyans yapılmasını istedi.

Sağlık otoriteleri, belediyeler ve ilgili kurumlar arasında etkin koordinasyon sağlanması gerektiğini belirten Köroğlu, çevre sağlığı ile halk sağlığının birlikte ele alınması gerektiğini kaydetti.

Köroğlu açıklamasını devamında şu ifadelere yer verdi:

“Ölçmediğimiz riski yönetemeyiz. İzlemediğimiz tehdidi önleyemeyiz. Vaka çıkmasını beklemek ise halk sağlığı açısından kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.”

Halkın Partisi olarak ilgili tüm kurumları Batı Nil Virüsü konusunda önleyici çalışmaları vakit kaybetmeden güçlendirmeye çağıran Köroğlu, “Bu bir sivrisinek meselesi değildir. Bu, halkımızın sağlığını koruma meselesidir” dedi.