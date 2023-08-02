Dünya genelinde yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüs yakın bir zamanda tarih olabilir. Bilim insanları, Omicron da dahil olmak üzere yeni tip koronavirüsün bilinen tüm varyantlarını etkisiz hale getirebilen son derece güçlü antikorlar keşfetti. Araştırmacılar, bu antikorların koronavirüsün yanı sıra, diğer hayvan koronavirüsleri ile de savaşabildiğini ve gelecekteki bir pandemiyi önleyebileceğini açıkladı.

Science Advances adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre uluslararası bir araştırmacı ekibi, Koronavirüse karşı aşılanmış olan iyileşmiş bir SARS hastasının kanından alınan antikorları izole etti.

Önceki Koronavirüs enfeksiyonu ve aşılamanın bu benzersiz kombinasyonu, test edilen neredeyse tüm ilgili Koronavirüsleri durdurabilen son derece geniş ve güçlü bir antikor yanıtı oluşturdu.

Singapur'da yer alan Duke-NUS Tıp Fakültesi Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar (EID) Programı'nda dünyaca ünlü bir yarasa virüsü uzmanı olan çalışmanın kıdemli yazarı Wang Linfa, şu ifadeleri kullandı:

"TÜM KORONAVİRÜSLER İÇİN TEK BİR AŞI MÜMKÜN OLABİLİR"

"Daha önce onaylanmış tüm monoklonal antikorlar yeni ortaya çıkan Koronavirüs varyantlarına karşı etkinliğini kaybettiğinden, yüksek riskli Koronavirüs hastalarının tedavisi için tedavi edici monoklonal antikor eksikliğini gidermeye çalıştık. Bu çalışma, insan bağışıklık sistemini doğru şekilde 'eğitebildikleri' takdirde pan-Koronavirüs aşılarının mümkün olduğuna dair cesaret verici kanıtlar sunuyor."

Çalışma, araştırmacıların SARS-CoV-2 (yeni tip Koronavirüs), Alfa, Beta, Gama, Delta ve Omicron varyantları, orijinal SARS virüsü ve yarasa ve pangolinlerden bulaşan diğer birçok hayvan Koronavirüsü dahil olmak üzere birden fazla Koronavirüsü nötralize edebilen altı antikoru nasıl elde ettiklerini açıkladı.

Çalışmanın diğer yazarlarından Chia Wan Ni, "Üç antikor, test edilen tüm SARS ile ilgili virüsleri çok düşük konsantrasyonlarda nötralize ederek son derece geniş ve güçlü olarak öne çıktı." dedi.

"E7 BİLİNEN TÜM KORONAVİRÜS VARYANTLARINI NÖTRALİZE ETTİ"

E7 olarak adlandırılan en güçlü antikor hem SARS-CoV (SARS) hem de SARS-CoV-2 arbovirüslerini, hayvan arbovirüslerini ve Omicron XBB.1.16 gibi yeni ortaya çıkan SARS-CoV-2 varyantlarını nötralize etti.

E7 antikoru, Koronavirüsün hücreleri istila etmek için kullandığı başak proteininin iki parçasını köprüleyen benzersiz bir bağlanma mekanizması yoluyla, virüslerini etkisiz hale getirmeyi başardı.

ANTİKOR NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu durum başak proteinini inaktif bir konformasyonda kilitliyor ve virüsün hücreleri enfekte etmek ve hastalığa neden olmak için ihtiyaç duyduğu şekil değiştirme sürecini engelliyor.

Chia, "E7 antikorunun nötralize edici gücü ve genişliği, karşılaştığımız diğer SARS ile ilgili Koronavirüs antikorlarını aştı. Diğer antikorların çoğu etkinliğini yitirirken, en yeni Omicron alt varyantlarına karşı bile etkinliğini sürdürdü." açıklamasını yaptı.

"BİR SONRAKİ PANDEMİYİ ÖNLEYEBİLİR"

Öte yandan, gelecekte ortaya çıkacak Koronavirüsleri nötralize etme potansiyeli yüksek olan E7 antikoru, bir sonraki pandeminin önlenmesine yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, antikorun mevcut ve gelecekteki Koronavirüslere karşı profilaktik (hastalık meydana gelmeden hastalığın önlenmesi) ve terapötik (tedavi edici) bir ajan olarak potansiyelini daha fazla değerlendirmeyi planlıyor.