Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin ülke genelinde dün gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 2 bin 350 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymadığı ve yolu kullanan diğer sürücü ile yayalara tehlike yarattığı tespit edilen toplam 325 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kontroller kapsamında 21 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının 120’sini yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sını alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’ini sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’unu sigortasız araç kullanmak oluşturdu.

Ayrıca 55 sürücü emniyet kemeri takmadan, 25 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 1 sürücü tehlikeli sürüş yapmaktan, 9 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 88 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.