Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesinde bulunan üç katlı apartmanın zemin katında meydana geldi.

Evde yalnız yaşayan psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen Hamdi Varal sokaktan topladığı çöpleri zemin kattaki dairesine ve bodrumuna biriktirmeye başladı.

Binadan kötü kokuların gelmesinin üzerine apartman sakinleri durumu mahalle muhtarı Aziz Altıparmak'a bildirdi.

İhbar üzerine 11 kişilik temizlik ekipleri harekete geçti.

Dairenin çöple dolu olması sebebi ile kapıyı açarak eve giremeyen belediye ekipleri dairenin mutfak balkonunun demir korkulukları keserek içeri girdi.

Ekipler tarafından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ev temizlendi.

ÜÇ KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Çöp evden üç kamyon çöp çıktığı bildirilirken, ekipler tarafından daha önce üç kez aynı evin temizlendiği öğrenildi.