Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu.

66 yaşındaki Tamer’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 12 gün önce Moldova’ya giden Tamer’in eşi Marina Tamer, eve döndüğünde kapıyı açamayınca camdan içeri girdi. Eşini yerde hareketsiz halde bulan Marina Tamer’in ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Tamer, Kozinoğlu soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınmış; “örgüte üye olma” ve “kasten öldürme” suçlarından hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

O dönem cezaevi kampüs doktoruydu

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre Tamer, Kaşif Kozinoğlu’nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu.

Soruşturma dosyasına göre, Kozinoğlu’nun sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin Tamer’e bilgi verilmediği ve bu nedenle kendisine herhangi bir tıbbi müdahalede bulunulmadığı belirtilmişti.

Tamer’in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve bu nedenle doktorluk mesleğini sürdüremediği de öğrenildi.

Kurtlar Vadisi Pusu bağlantısı da soruşturmada

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisine ilişkin ifade işlemleri de sürüyor.

Pana Film direktörü İhsan Karademir’in şüpheli sıfatıyla ifadesi alınırken, Karademir yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce dizinin senaristlerinin de ifadelerine başvurulmuştu. Dizinin senaryosuna dahli olduğu belirtilen Bayram Özbek ise “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” ile “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından tutuklanmıştı.

Dizinin 123’üncü bölümünde yer alan “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu’ndan esinlendiği ileri sürülmüştü.

Kozinoğlu’nun ölümü yeniden soruşturuluyor

Eski bordo bereli subay ve MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, Afganistan’dan Türkiye’ye döndükten sonra 2011 yılında tutuklanmıştı. Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde spor yaptıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Ailesinin ölümün araştırılması yönündeki başvurusu üzerine başlatılan soruşturma daha sonra kapatılmıştı. Ancak son dönemde ortaya atılan yeni iddialar ve önceki soruşturma dosyaları yeniden gündeme gelirken, dosya tekrar açıldı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar farklı operasyonlarda çok sayıda kişi hakkında gözaltı, tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.