Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliyle ilgili adli süreç ise devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu’nun ölümünün gerçekleştiği gece yaşananlar, sonrasında yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci yeniden inceleniyor.

Gürlek, aradan geçen yıllara rağmen şüpheli ölümün aydınlatılması için soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla tüm adli süreçlerin yürütüldüğünü ifade etti.