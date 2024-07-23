UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano engelini aşmak isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Thun Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.

Mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde; Bartuğ Elmaz, Fred; Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Kent ve Edin Dzeko

JOSE MOURİNHO YÖNETİMİNDE İLK RESMİ MAÇ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.



Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.



Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

9 İSİM KARŞILAŞMADA YOK

Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine isimleri bildirilmeyen Cengiz Ünder, Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir mücadelede forma giyemeyecek.



Yeni sezon hazırlıklarını Mourinho önderliğinde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçlarında Petrolul Ploiestı'yi 2-1, Strasbourg'u 4-0, Hull City'yi 5-1 mağlup ederken Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, Hırvat ekibi Hajduk Split'e de tek golle mağlup oldu.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bu akşam İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.



Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:



Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.



Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.