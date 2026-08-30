Başbakan Üstel, toplantıda devam eden arama-kurtarma çalışmaları, kayıpların durumu, yaralıların tedavi süreçleri ile sahadaki son durum hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Başbakanın başkanlık ettiği Kriz Masası toplantısına Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım Bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı katıldı.

Toplantıda, arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi, yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi ve devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içerisinde hareket etmeye devam etmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Üstel, “Şu anda tek önceliğimiz insan hayatıdır. Devletimizin bütün kurumları, güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve arama-kurtarma unsurlarımız tam bir koordinasyon içerisinde sahadadır. İhtiyaç duyulan tüm imkanlar seferber edilmiştir. Süreci Kriz Masamızla birlikte anbean takip ediyoruz.” dedi.