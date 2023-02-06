Türkiye Cumhuriyeti’ndeki son gelişmeleri ve yardım çalışmalarını izleyen kriz masası, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle temaslarda bulunuyor, bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanlığı, depreme ilişkin yardım kampanyası başlatmak için de girişimde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve diğer yetkililerin yer aldığı toplantıda, AFAD’a destek yanında yardım kampanyası için de girişimlerde bulunuluyor.

Adıyaman’da bulunan ve enkaz altında kalan Gazimağusa TMK heyetine ulaşmak için yoğun çaba harcayan ekiplerden bilgiler de alınıyor.

“Acımız büyük, yüreğimiz parçalanmıştır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı “acımız büyüktür, yüreğimiz parçalanmıştır” dedi, Türk halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’den öğrencilerin de Adıyaman’da enkaz altında kaldığını ifade ederek, “dualarımız onlarla” diye konuştu ve KKTC olarak öğrencilerin sağlıklı bir şekilde enkaz altından kurtarılması ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ekiplerin yolda olduğunu söyledi.