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Açıklamada, Guterres’in, laboratuvarı gezerek kayıp şahısların kimliklendirilmesine temel oluşturan bilimsel süreçleri yerinde incelediği de kaydedildi.

KŞK’dan yapılan yazılı açıklamada, ziyarette, komitenin BM, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk üyeleri tarafından Genel Sekreter Guterres’e, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Dışişleri: Eski çözüm modelleri iflas etti

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