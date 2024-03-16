Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri D.R. ve “sahte diploma” soruşturması çerçevesinde tutuklanan polis subayı Ş.A. bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

-Özbaylı

Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, zanlı D.R.’nin, “irtikâp görevin yerine getirilmesi karşılığında para kabul etme”, “kamu hizmetinde görevli kişinin iltimas karşılığında para alması” ve “suç gelirini aklama” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

2021-2024 arasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki usulsüzlüklerle ilgili 5 Şubat’tan beri soruşturma yürütüldüğünü ifade eden Özbaylı, zanlının, görevini kötüye kullanarak, üniversitede Tıp Fakültesi açılmasının hızlı bir şekilde ele alınmasını sağladığını belirtti.

Zanlıya, airpods kulaklık, 800 dolar ve 700 euro nakit para verildiğinin tespit edildiğini dile getiren Özbaylı, zanlının cep telefonunun, soruşturmayla ilgili evrakların ve Üniversitenin Tıp Fakültesi açılmasının talebinin emare olarak zapt edildiğini kaydetti. Özbaylı, YÖDAK’a ait dört bilgisayar ve bir laptopun da emare olarak alındığını söyledi.

Üniversitede Tıp Fakültesi açılmasının YÖDAK gündeminde görüşülüp, oy birliğiyle onaylandığını ifade eden Özbaylı, ilk tespitlerine göre zanlının oy verme yetkisinin olmadığını ancak konuyu gündeme alma yetkisinin olduğunu kaydetti. Özbaylı, buna karşın zanlının ifadesinde, yetkisinin elinden alındığını söylediğini dile getirdi.

Zanlı avukatının sorusu üzerine Özbaylı, zanlıya, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta olmak üzere iki kez para, 300 dolar değerinde airpods kulaklık verildiğini yineleyerek, konuyla ilgili iki görgü tanığı olduğunu kaydetti. Özbaylı, buna karşılık zanlının iphone kullanmadığını söylediğini belirtti.

Zanlının imzası olan bir ödeme fişiyle ilgili bulguları da aktaran Özbaylı, zanlının, söz konusu imzanın kendi imzasına benzediğini ancak imza atıp, atmadığını hatırlamadığını söylediğini ifade etti. Ortunç Özbaylı, zanlının el yazı ve imza örneklerinin alındığını belirtti.

Başka bir soru üzerine Özbaylı, beş evrak hakkında ifadelerin mevcut olduğunu, diğer evraklarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, 11 Mart’ta alınan ifade neticesinde zanlı hakkındaki soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

-Boşnak

Savcı Hasan Boşnak ise, zanlı hakkında 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

-Hacımulla

Yargıç Hazal Hacımulla da, zanlı hakkındaki ithamlara işaret ederek, soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve emarelere etki edebileceğini belirterek, zanlı hakkında üç gün tutukluluk emri verdi.

-Ş.A’ya 3 gün tutukluluk

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan Ş.A. hakkındaki bulguları ise Polis Çavuşu Bilger Koral aktardı.

Zanlının, “sahte belge düzenlemeye tahrik” suçundan methaldar olduğunu ifade eden Koral, zanlının, okul sisteminde tezsiz İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programında kayıtlı olduğunu belirtti.

Zanlının, programa 5 Haziran 2023’te kayıt olduğunu ancak 2 Şubat 2022’de kayıt yapmış gibi gösterildiğini, 6 Haziran 2023 ile 15 Haziran 2023 arasında, 9 günde gelişigüzel sahte ders notu girilerek, 19 Haziran 2023’te bölüm birincisi olarak mezun edildiğini anlatan Koral, not kayıtlarını kimin girdiğini tespit ettiklerini kaydetti. Koral, sahte not girişinin tahrik üzerine yapıldığını dile getirdi.

Zanlının izahat yapmayacağını, sanık hakkını kullanarak, susacağını söylediğini dile getiren Koral, zanlıya diploması sorulduğunda ise “nerede olduğunu bilmediğini” ve “diplomayı hiçbir yerde kullanmadığını” söylediğini ifade etti. Koral, zanlının diplomasını tedavüle sürüp, sürmediğinin araştırılacağını belirtti.

Soruşturma kapsamında iki akademisyenden ifade temin edildiğini ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden Koral, zanlı aleyhine şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bilger Koral, zanlının, göğüs ağrısı şikayeti olduğunu, devlet hastanesinde kontrolünün yapıldığını ve bu sabah taburcu edildiğini de ifade etti.

Zanlı avukatının, polis subayı olan zanlının diplomasını kullanıp, kullanmadığını sorması üzerine Bilger Koral, konunun Polis Genel Müdürlüğü’nde araştırılacağını belirtti.

-Boşnak

Savcı Hasan Boşnak da, zanlının serbest kalması halinde tanık ifadelerine ve emarelere müdahale edebileceğini belirterek, zanlı hakkında üç gün tutukluluk talep etti.

-Hacımulla

Yargıç Hazal Hacımulla da, tahkikatın devam ettiğini, aranan bir diploma olduğunu, zanlının serbest kalması halinde ifadelere ve emarelere etki edebileceğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti.

Hacımulla, zanlının, tam teşekküllü hastanede muayene edilmesi ve raporun dosyaya eklenmesine de karar verdi.