Sendika adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, binlerce üniversite mezunu gencin kamuya istihdam edilmek için münhal beklediğini söyleyerek, UBP kurultayı için kamuya “arka kapıdan istihdam” yapılacağını ileri sürdü.

“Hükümet, siyasi emelleri uğruna İyi İdare Yasası’na aykırı kararlar üretiyor” iddiasında bulunan Bengihan, “Sendikamız, siyasi parti kurultayları için kamu kaynaklarının fütursuzca harcanması, kamuda liyakatin alaşağı edilmesi, adalet ve fırsat eşitliğine aykırı kararlar üretilmesine karşı her türlü demokratik ve hukuki eylem hakkını kullanacak” dedi.