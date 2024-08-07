KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, rakamın hesaplanmasında, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıpları ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca gönderilen fiyatlarının ortalamaları alındı. Buna göre, 31 Temmuz itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 191 TL olarak hesaplandı.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 224,37, aylık 6.731,11; yetişkin bir erkek için günlük 234,45, aylık 7.033,50 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 248,37, aylık 7.451,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 165,83 TL, aylık 4.974,90 TL’dir.

Açıklamada, İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkede Temmuz ayında yüzde 3.51, son üç ayda yüzde 14.67 ve son yedi ayda yüzde 37.65 enflasyon meydana geldiği de belirtildi.