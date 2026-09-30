KTAMS'tan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Lefkoşa’da milletvekili kontenjan adayı olacağından dolayı görevinden ayrılan Güven Bengihan’ın yerine sendika başkanlığı görevini KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit’in yürütmesini oybirliği ile onayladı.

Açıklamada, sendikanın 70 yıllık geçmişi ve 5 bine yaklaşan üye sayısı ile ülkenin en köklü ve büyük sendikalarından biri olduğu belirtildi.

Sendikada 20 yıla yakın yönetim kurulu üyeliği, 8 yıl da başkanlık görevi yürüten Güven Bengihan’ın 25 Eylül’de görevinden ayrıldığının hatırlatıldığı açıklamada, yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda, başkanın görevinden ayrılma kararını ve genel sekreter Serman Yiğit’in başkanlık görevini yürütmesini oybirliği ile onaylandığı kaydedildi.

"Sendikamız güçlü kurumsal yapısı ile temel ilke ve amaçları doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam edecektir.” denilen açıklamada, Güven Bengihan’a da mücadelesinde destek belirtildi ve başarılar dilendi.